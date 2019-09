Disabile morto in una comunità nell’Agrigentino: ipotesi soffocamento

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita all’interno della comunità alloggio per disabili psichici di Ribera, in provincia di Agrigento, di cui era ospite. E' successo nella mattinata di oggi nella struttura ‘Mondi vitali’. Stando ai primi accertamenti disposti dalla Procura di Sciacca (Agrigento), che ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso, l'uomo sarebbe morto per soffocamento. Il medico legale avrebbe infatti rinvenuto dei lividi sul collo del 75enne. A trovare il corpo, sul letto della stanza dove alloggiava la vittima, sono stati gli assistenti sanitari.

Le indagini

La Procura di Sciacca ha disposto il sequestro dell'ala corrispondente alla camera nella quale è stato rinvenuto il cadavere dell'uomo. Sono tuttora in corso i rilievi. Sono in corso anche gli interrogatori nei confronti del personale sanitario del centro per individuare elementi utili. Indagano i carabinieri della compagnia di Sciacca e della tenenza di Ribera.