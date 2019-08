Nel mare dell'Isola delle Femmine, sul litorale occidentale di Palermo, un sub è morto e un altro risulta ancora disperso. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla capitaneria di porto e trasferito nel porticciolo della località balneare.

La dinamica dei fatti

Da quanto ricostruito, i due sub si erano immersi insieme nella zona dell'isolotto, a circa un miglio dalla costa, ed erano impegnati in una battuta di pesca. A bordo del gommone, che avevano preso in affitto, erano in tre. L'amico rimasto a bordo avrebbe recuperato il corpo del sub morto e lo avrebbe portato in banchina lanciando l'allarme alla guardia costiera. Alle ricerche del disperso stanno partecipando anche i sommozzatori dei vigili del fuoco.

