Fiamme in azienda agricola nel Ragusano, due feriti

Nel Ragusano, la scorsa notte, è divampato un incendio nell'azienda di trasformazione dei prodotti agricoli "Gradanti" di contrada Giamporcaro, sulla provinciale Ispica-Pozzallo. Da quanto accertato, il rogo si è sviluppato nei magazzini distruggendo due mezzi, locali e i macchinari utilizzati per la conservazione dei prodotti di pomodorini, preparati con il processo di essiccazione o con quello tipico delle conserve.

Due i feriti

A rimanere feriti sono stati il proprietario della ditta e un vigile del fuoco. I pompieri hanno lavorato per l'intera notte e per tutta la mattinata per spegnere l'incendio. Al momento, sono in corso le indagini per verificare l'eventuale matrice dolosa dell'incendio.