Incidente stradale, un morto e sette feriti nel Palermitano

Tragedia nel Palermitano, in via Partinico a Terrasini. Un incidente stradale tra un'auto e una moto ha provocato un morto e sette feriti. Un uomo di 38 anni, Francesco Capodilupo di Bergamo, è morto all'ospedale Civico dove era stato trasportato d'urgenza in elisoccorso. La sua compagna, originaria di Partinico, è ricoverata all'ospedale di Villa Sofia in condizioni gravissime.

Il tragico scontro

I due, che si trovavano in Sicilia per trascorrere il Ferragosto, viaggiavano a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto guidata da un uomo. Nella vettura c'erano sei persone: tra questi una una donna incinta finita in ospedale con diverse fratture e ricoverata al Civico di Partinico. Ricoverato anche un bimbo di pochi mesi all'ospedale dei Bambini. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.