Decine di incendi nel Palermitano e nel Trapanese: in azione Canadair

In provincia di Palermo sono divampate decine di incendi che stanno impegnando vigili del fuoco, guardie forestali e diversi Canadair. Ancora una volta, a essere interessata è la zona di Monreale dove gli aerei sono in azione tra Giacalone, cozzo Cippi e contrada Renda. Sono in corso interventi anche a Belmonte Mezzagno e nella zona di Balestrate, dove alcune villette sono state evacuate. Incendi anche a Casteldaccia, Alimena, Ventimiglia di Sicilia, Terrasini, Bolognetta, Borgetto, Partinico, Buonfornello.

Roghi anche nel Trapanese

Fiamme anche a monte Monaco, sopra San Vito Lo capo, nel Trapanase. Anche in questo caso, sono in azione uomini della Forestale e Canadair nel tentativo di sedarle.

Altri roghi si sono sviluppati in alcune contrade vicino Scopello a Castellammare del Golfo e nella zona industriale di Trapani, dove è scoppiato un incendio all’interno di un capannone di una ditta ortofrutticola. Bruciate una parte del deposito e due automobili parcheggiate nei dintorni.

Fiamme nel Siracusano

Emergenza incendi, poi, in contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa dove le fiamme, alimentate dal vento, stanno minacciando alcune abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia municipale hanno disposto l'evacuazione delle case. I roghi hanno lambito l'autostrada Siracusa-Catania, che in alcuni tratti è stata invasa dal fumo.

Data ultima modifica 07 agosto 2019 ore 17:53