Palermo, evade detenuto che aveva realizzato il carro Festino

Uno dei detenuti dell'Ucciardone, a Palermo, è evaso. L'uomo era stato impegnato nella realizzazione del carro trionfale per il Festino di Santa Rosalia. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. Ieri, domenica 14 luglio, era in permesso per le prove del Festino, avrebbe dovuto fare rientro all'Ucciardone, ma è sparito senza lasciare tracce.

Chi è l'evaso

Cannizzo, che stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio, viene definito un detenuto "modello". In questi mesi all'Ucciardone era stato volontario in biblioteca e impegnato nelle attività teatrali con la compagnia di Lollo Franco, direttore artistico del Festino. Aveva lavorato anche nella nuova sartoria, progetto avviato all'interno del carcere.