Alcamo, schianto su A29: muore 13enne, grave il fratello. Padre su Fb prima dello schianto

Un ragazzino di 13 anni è morto in un incidente stradale sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo in provincia di Trapani. Nello stesso incidente sono rimasti gravemente feriti anche il padre di 34 anni, conducente della Bmw che si è ribaltata, e il fratellino di 9 anni. Dopo lo schianto il piccolo di 9 anni è stato trasportato in condizioni gravissime in neuro rianimazione all'ospedale Villa Sofia di Palermo. È ricoverato in prognosi riservata. Il padre è stato trasferito al Trauma Center sempre a Villa Sofia.

Il video su Facebook

Poco prima dell'incidente su Facebook il padre ha postato un video mentre si trovava alla guida. Si vede la sua faccia mentre come sottofondo si sente il rombo del motore. Nelle immagini postate si vede l'uomo che sterza e improvvisamente lo schermo diventa nero.