La protesta dei lenzuoli arriva anche a Palermo. A due passi dall'aula bunker del carcere dell'Ucciardone, dove è in corso la commemorazione del 27esimo anniversario della strage di Capaci e dove venne celebrato il maxiprocesso di Palermo, è comparso su un balcone uno striscione contro Matteo Salvini, con su scritto 'Noi non ti vogliamo'.

La manifestazione di chi ha disertato

Nel frattempo, chi ha deciso di non prendere parte alla cerimonia di commemorazione all'aula bunker dell'Ucciardone e al Giardino della Memoria per contestare la presenza di Matteo Salvini ha organizzato un'altra manifestazione alla Casina 'No mafia' di Capaci, da dove i mafiosi hanno innescato l'ordigno che esplose il 23 maggio 1992. Tra i volti storici dell'antimafia che hanno aderito alla manifestazione e boicottato la cerimonia ufficiale, c'è Giovanni Impastato, fratello di Peppino, militante di Democrazia Proletaria ucciso dalla mafia. Nella mattina di oggi, giovedì 23 maggio, è arrivato anche Don Luigi Ciotti, passato poco prima dal Giardino della Memoria. Anche Anpi e Arci Palermo hanno hanno aderito al sit-in. "Siamo stanchi di questa parata istituzionale quando sappiamo che tutte le stragi che ci sono state hanno visto pezzi dello Stato coinvolti", dice Giovanni Ferro, tra i promotori dell'appello. "Non è una contromanifestazione”, spiega Antonio Vassallo. "Venire qui in questo luogo anche oggi è la testimonianza di quanto abbiamo continuato a fare in tutti questi anni. Non dimenticare. E lo facciamo tutti i giorni. Qui ogni settimana è un continuo via vai di turisti, scolaresche che vengono a dire 'no' alla Mafia".

Le parole di Salvini

"Oggi è la giornata dell'unità nazionale contro le mafie: sono incomprensibili le polemiche e le assenze di certa sinistra, che non sono un'offesa a me ma alla memoria di Giovanni Falcone e di tutte le eroiche vittime della mafia", ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini, che ha criticato chi ha disertato le cerimonie ufficiali per ricordare il magistrato ucciso a Capaci. "Stiamo sequestrando ville e negozi dei boss, assumendo poliziotti, accendendo telecamere" ha poi aggiunto Salvini. "La mafia ormai è ovunque, non appartiene più solo a pochi luoghi, e bisogna saper denunciare perché chi tace è complice", ha detto il ministro degli Interni durante la commemorazione. "L'Italia vincerà contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Quella bomba ha portato dolore ma ha portato speranza. Quando devono parlare di antimafia all'estero chiamano i nostri esperti".

