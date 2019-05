Ha compiuto 110 anni e ha espresso il desiderio di tornare in visita in Sicilia, sua terra di origine, ricevendo poi l'invito del presidente Nello Musumeci a passare una settimana di vacanza ospite della Regione Sicilia. "Auguri a Salvatore Cavallo - ha scritto Musumeci su Facebook -, il siciliano di Vittoria emigrato a Torino, che ha festeggiato il suo centodecimo compleanno. L'uomo ha espresso il desiderio di tornare a vedere la sua isola. Ho fatto pervenire il messaggio augurale a nome del governo regionale e ho invitato il centenario a tornare in Sicilia per una settimana di vacanza, ospite della Regione Siciliana".

È originario di Vittoria

Cavallo, nato il 16 maggio 1909, ha lavorato come agronomo, ha insegnato negli istituti tecnici e ha fatto anche il preside fino al 1974. Ha fatto sport per tanto tempo, fino a qualche anno fa iniziava la sua giornata facendo esercizi sulla cyclette e poi una buona colazione a base di frutta. Ora il suo sogno è di tornare in visita a Vittoria, in provincia di Ragusa. Ad attenderlo c'è uno dei suoi nipoti, Aldo Ferrisi, figlio di sua sorella.