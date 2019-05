Palermo, donna attaccata dai gabbiani sul terrazzo: barricata in casa

Come nel film 'Gli uccelli' di Alfred Hitchcock, la presenza di una coppia di gabbiani che ha nidificato sul terrazzo di casa si è trasformata in un incubo per una donna palermitana, che abita nella zona di via Pacinotti. Giusi Scimone infatti non riesce più a uscire sul terrazzo, perché ogni volta che tenta di aprire le finestre viene assalita dai gabbiani, che la puntano scendendo in picchiata sulla sua testa pur di proteggere il nido con i piccoli nati.

"Lipu e Enpa dicono che proteggono gli animali e non le persone"

"Ormai sono barricata in casa”, spiega la signora. "Mi sono rivolta ai vigili del fuoco, alla forestale, alla polizia municipale, anche alla Lipu e all'Enpa, pensando che almeno uno di loro potesse risolvere il problema, ma nessuno è competente. Lipu ed Enpa mi hanno spiegato che loro proteggono gli animali e non le persone, e che bisognerà aspettare almeno quaranta giorni, quando i piccoli impareranno a volare. Solo allora, forse, sarà possibile rimuovere il nido".

La replica di Enpa

"Non ci risulta che le nostre responsabili di Palermo o il nostro Ufficio Fauna Selvatica siano stati contattati dalla signora di Palermo che lamenta di non poter accedere al terrazzo della propria abitazione a causa di un nido di gabbiani - replica l'Ente Nazionale Protezione Animali -. Siamo sorpresi da quanto dice la signora, e cioè che l'associazione aiuta gli animali ma non le persone. E' proprio aiutando gli animali - prosegue l'associazione - che l'Enpa sostiene tantissime cittadini: proprietari di animali certo, ma anche molti che si trovano a gestire una emergenza e non sanno come affrontarla. Nel caso in questione, la residente di Palermo deve avere un po' di pazienza. I gabbiani, infatti, appartengono alla fauna selvatica, protetta anche come patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi il nido non può essere né rimosso né danneggiato dal terrazzo". L'Enpa invita tuttavia ad adottare alcuni accorgimenti per evitare la nidificazione dei gabbiani su appartamenti e terrazze: "Non lasciare residui di cibo, adornare gli spazi con fiori e piante, frequentare i terrazzi anche d'inverno, posizionare dissuasori".

