Palermo, strangola compagna e chiama polizia

Tragedia a Palermo. Moncef Naili, 54 anni, tunisino, ha strangolato la sua compagna, Elvira Bruno, 53, e subito dopo ha chiamato la polizia per costituirsi. L'ennesimo femminicidio è avvenuto nel capoluogo siciliano nell'abitazione della coppia, in via Antonino Pecoraro Lombardo, nel quartiere Zisa. La coppia aveva due figlie. L'uomo vive da diversi anni in città, dove fa il cuoco. Attualmente si trova in Questura, sotto interrogatorio. Le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile, che stanno compiendo i rilievi del caso nell'appartamento dove è avvenuto l'omicidio.

Data ultima modifica 17 aprile 2019 ore 12:22