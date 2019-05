Pachino, uomo ferito a colpi di arma da fuoco: aperte le indagini

Nella sera di sabato 16 marzo Corrado Vizzini, 55 anni, è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco a Pachino, in provincia di Siracusa. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida di un ciclomotore, in via De Sanctis, quando è stato colpito da 4 proiettili: alla gamba, al braccio all'addome e al gluteo. L'aggressore è poi fuggito. Il 55enne è stato portato all'ospedale Di Maria di Avola, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni restano gravi.

L'ipotesi del regolamento di conti

Vizzini, nel marzo del 2015, fu arrestato per un tentativo di omicidio nell'ambito di una faida tra bande, a Pachino, per il controllo del traffico di droga. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L'agguato potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti tra bande criminali.