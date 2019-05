Donna di 28 anni massacrata di botte a Messina, fidanzato confessa

Il fidanzato della ragazza di 28 anni trovata morta nel letto della sua abitazione a Messina, Christian Ioppolo, 26 anni, ha confessato di aver massacrato di botte la sua compagna, Alessandra Musarra, il cui cadavere è stato scoperto in una casa del quartiere Santa Lucia Sopra Contesse. Secondo quanto emerso, i due litigavano spesso perchè l'uomo era geloso. Inoltre, non era la prima volta che la picchiava. La sera del 6 marzo l'aggressione è stata fatale: ha colpito la fidanzata con calci e pugni fino ad ucciderla.

A scoprire il corpo è stato il padre

A scoprire stamane il delitto, nell'appartamento al primo piano dove la ragazza viveva sola, è stato il padre, che abita al piano di sotto con il resto della famiglia. Preoccupato dal fatto che la ragazza non rispondeva alle chiamate, il genitore è entrato dalla finestra trovando la figlia morta nel letto con tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo, soprattutto sul viso. I poliziotti hanno rintracciato il fidanzato e lo hanno interrogato fino a quando non è crollato confessando l'omicidio. Il giovane sarà adesso ascoltato di nuovo in presenza del suo avvocato, Alessandro Billè.

Il post su Facebook contro la violenza sulle donne

"Lasciati alle spalle ciò che ti ha fatto soffrire". Lo aveva scritto Alessandra Musarra su Facebook il 6 marzo, poche ore prima di essere uccisa dal fidanzato. "Lasciati alle spalle ciò che ti ha ferito - si legge nel post -. Lasciati alle spalle ciò che non puoi cambiare. Liberati da quei sentimenti che ti avvelenano. Non permettere a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Perchè tu meriti il meglio". Sempre il 6 marzo aveva scritto anche un post in vista dell'8 marzo, riferendosi a una nota serie televisiva che affronta il tema della violenza sulle donne. Aveva commentato: "Ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi".

Data ultima modifica 07 marzo 2019 ore 18:34