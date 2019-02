Maltempo, danni a Palermo: vento fino a 100 chilometri orari

Il maltempo continua a flagellare Palermo e dintorni. Ieri sera, sabato 23 febbraio, forti raffiche di vento hanno raggiunto anche i 100 chilometri orari e hanno abbattuto una palma secolare in Piazza Crispi, senza danni per automobilisti e passanti. Inoltre, sono state numerose le segnalazioni di alberi caduti per strada. In piazza XIII Vittime, il monumento in ferro ai caduti nella lotta alla mafia per diverse ore ha oscillato pericolosamente.

Difficoltà nei collegamenti marittimi

I collegamenti marittimi con l'isola di Ustica sono interrotti mentre i traghetti per Napoli e Genova sono partiti solo questa mattina, domenica 24 febbraio, e quello per Livorno ha preso il largo con alcune ore di ritardo. Squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono intervenute anche in diverse zone della provincia a causa della neve che ha bloccato numerosi automobilisti, soprattutto sulle strade delle Madonie. Al momento è interrotto il transito verso la stazione sciistica di Piano Battaglia.

Danni all'agricoltura

A causa del maltempo, domani mattina, lunedì 25 febbraio, l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Edy Bandiera, andrà a Pachino, Portopalo e Ispica per una prima ricognizione dei danni subiti dal territorio e dalle aziende agricole.