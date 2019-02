Tre imprenditori, attivi nel settore delle slot machine e delle scommesse online, sono stati fermati con l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione, mentre il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, ha ricevuto un avviso di garanzia con invito a comparire. Il politico è indagato per corruzione elettorale nell'inchiesta, condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani, dalla Compagnia di Mazara del Vallo e del Ros, che ha portato al fermo di Calogero Luppino, di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto, di Castelvetrano, gestori di un centro scommesse online a Campobello di Mazara. Secondo le indagini, Luppino avrebbe finanziato la famiglia del boss latitante Matteo Messina Denaro e, insieme a Giorgi, avrebbe sostenuto la campagna elettorale di Pellegrino.

Il sistema

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno permesso di monitorare la rapidissima ascesa imprenditoriale di Luppino nel mondo delle scommesse e dei giochi online. A garantire il successo sarebbero stati i clan mafiosi di Castelvetrano, paese di origine del boss ricercato Matteo Mesina Denaro, e Mazara del Vallo, che obbligavano gli esercizi commerciali a installare gli apparecchi delle società di Luppino e Giorgi, minacciando di ritorsioni i titolari che si rifiutavano.

Soldi alle famiglie mafiose

Luppino, con l'aiuto di Giorgi, che gestiva la cassa del mandamento mafioso, provvedeva alle spese legali e alle altre necessità del boss detenuto Franco Luppino e al finanziamento dei vertici delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Attraverso il terzo fermato, Francesco Catalanotto, ritenuto molto legato Rosario Allegra, cognato di Messina Denaro, venivano fatti arrivare soldi alla famiglia del boss. I militari hanno effettuato anche un sequestro di beni, del valore di circa 5 milioni, nei confronti degli indagati.

Cibo in cambio di voti

A Pellegrino, membro della commissione regionale Antimafia, eletto alle ultime elezioni regionali con oltre 7.670mila preferenze, i Pm contestano di aver avuto il sostegno elettorale degli imprenditori Luppino e Giorgi. Secondo gli inquirenti, i due obbedendo agli ordini inviati dal carcere da Franco Luppino, avrebbero sostenuto la candidatura alle elezioni regionali del politico, promettendo e distribuendo generi alimentari agli elettori in cambio della promessa di voto. "A fine ottobre vero che gli portai la spesa pure a loro" dice Giorgi non sapendo di essere ascoltato dai carabinieri. A Pellegrino, avvocato marsalese, non è stata contestata l'aggravante mafiosa. Nella scorsa legislatura il politico 61enne era subentrato a Girolamo Fazio, dimessosi dopo essere stato indagato in un'inchiesta per corruzione.

Mafia, voti e politica

Secondo gli inquirenti, sarebbe stato Pellegrino a rivolgersi a Luppino e a Giorgi, confidando nel largo consenso che questi avevano avuto in occasione delle precedenti elezioni comunali di Campobello di Mazara attraverso il movimento politico 'Io amo Campobello'. "L'altro giorno avevo parlato con Mario Giorgi, c'era Stefano Pellegrino, diciamo che vi voleva incontrare so che tu sei fuori per ora", diceva, non sapendo di essere intercettato, un amico di Pellegrino a Luppino. "Se c'è da dare una mano di aiuto a qualche amico, uno anche ... meglio avere amici che avere nemici"è la risposta dell'imprenditore. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto il 3 ottobre del 2017. Luppino sarebbe anche riuscito a distrarre preferenze da un altro candidato, Toni Scilla, in favore di Pellegrino. Il 9 ottobre 2017 l'imprenditore contatta Benedetto Riti, commerciante che lavora nel settore delle slot machines, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. "Non fare più riunioni con Scilla, non fare più niente con nessuno ed inizia ... Perché ti porto i facsimile e pure i manifesti. Quindi ti devi esporre in prima persona, non cominciare a fare la carta tre!" le parole di Luppino finite nelle carte dell'inchiesta. "Noi siamo andati avanti, e facciamo continuare ad andare avanti con Stefano qualsiasi cosa serve. Anche perché è uno contro uno, qua. E siamo avanti. Che fa? Se dobbiamo vincere, non dobbiamo rischiare di perdere" spiega ancora Luppino a Riti.



