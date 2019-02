Blutec, operai occupano il municipio di Termini Imerese

Gli operai della Blutec e dell'indotto hanno occupato il municipio di Termini Imerese, in provincia di Palermo. La protesta è dovuta al mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e al timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest'anno.

Le parole del sindaco di Termini Imerese

"Gli operai sono disperati, credo non si sia mai arrivati così in basso. Che il ministro prenda posizione". Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta commenta così la protesta delle tute blu della Blutec e dell'indotto.

La protesta

La protesta trae origine da notizie ufficiose sulla mancata proroga della cassa integrazione per il 2019. Il provvedimento, promesso dal ministro Luigi Di Maio durante una visita a Termini Imerese, riguarda quasi mille lavoratori: 694 della Blutec e 300 dell'indotto. Da Roma sono arrivate notizie poco rassicuranti. Gli ispettori del ministero del Lavoro si sarebbero trovati davanti a una stasi del piano di ripresa produttiva. Anche Invitalia aveva giudicato a suo tempo inattuabile il progetto dell'azienda e aveva chiesto la restituzione di 21 milioni di finanziamenti erogati. "La situazione sta diventando esplosiva", ha dichiarato ieri il sindaco di Termini Imerese, che la settimana scorsa ha incontrato, con i sindacati, il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il prefetto Antonella De Miro. "Le preoccupazioni manifestate in quegli incontri - ha aggiunto il sindaco - sembrano concretizzarsi. I dirigenti del ministero del Lavoro avrebbero acquisito elementi non proprio convincenti sullo stato di avanzamento del piano di reindustrializzazione proposto da Blutec. Da tempo si capisce che qualcosa non va. E' davvero disarmante - ha sottolineato il sindaco Francesco Giunta - registrare l'inerzia e il silenzio del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico", che in un comizio davanti ai cancelli dello stabilimento "aveva promesso non solo gli ammortizzatori sociali per il 2019 ma anche il coinvolgimento di FCA al tavolo della vertenza. Termini Imerese non potrà sostenere, ulteriormente, ritardi e mortificazioni", ha concluso il sindaco.

Data ultima modifica 07 febbraio 2019 ore 13:47