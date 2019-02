Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 1 febbraio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Un'intensa perturbazione resta in azione sulle regioni centro settentrionali riuscendo in parte ad interessare la Campania con nuvolosità irregolare e qualche pioggia o rovescio sui settori settentrionali. Nubi di passaggio, perlopiù medio-alte, su Calabria e Sicilia in un contesto parzialmente soleggiato. Temperature in generale aumento, con estremi di 12°C e punte di 18°C. Venti moderati dai quadranti meridionali. Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni a Messina

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Ragusa

A Ragusa domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 15,8 µg/m³.