Uccide il marito a Partinico, non convalidato fermo: indagata in cella

Il giudice non ha convalidato il fermo per mancanza di requisiti nei confronti di Antonella Cover, la donna di 55 anni accusata dell’omicidio del marito avvenuto mercoledì scorso in una palazzina di Partinico, in provincia di Palermo. La 55enne con un coltello da cucina ha ucciso Filippo Mazzurco dal quale si stava separando. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere. Nel corso dell’udienza di convalida, la donna non ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a uccidere il coniuge ed è rimasta in silenzio, un silenzio tanto ostinato quanto incomprensibile che va avanti dal momento in cui si è presentata in commissariato di polizia e ha denunciato il delitto. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. Poi la salma sarà riconsegnata ai familiari per celebrare i funerali.