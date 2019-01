Palermo, bus 'scortati' da vigili urbani per contrastare vandalismo

A Palermo gli autobus viaggiano con la scorta. Dopo gli episodi di violenza che hanno visto coinvolti alcuni autisti del servizio pubblico, per contrastare vandali e teppisti i vigili urbani seguono gli itinerari di alcuni bus del capoluogo siciliano. "Ha dato esito positivo il servizio predisposto dal comandante della polizia municipale di Palermo, Gabriele Marchese, per la prevenzione e repressione degli atti vandalici nei confronti dei mezzi pubblici", si legge in una nota del Comune. "Finora nessuna anomalia è stata riscontrata dagli agenti che, a bordo di auto civette o di mezzi con i colori istituzionali, seguono 'con discrezione' gli itinerari dei bus delle linee 212, 224, 226 e 231 che transitano tra i capilinea di via Pomara, viale dei Picciotti e Croceverde-Giardini".

Misura adottata per prevenire episodi di violenza

"Il pattugliamento costante degli assi delle vie Pomara, Galletti e Ciaculli - sottolinea il comando della polizia municipale in un comunicato - oltre a garantire il controllo del territorio, serve a dare sicurezza ai conducenti e ai passeggeri dei bus per prevenire episodi verificatisi in passato, quando alcuni bus in transito sono stati oggetto di lanci di pietre".