Gela, 17enne accoltella una coetanea per gelosia

Una ragazza di 17 anni è accusata di aver accoltellato una coetanea per una rivalità in amore. La vittima è stata portata all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli inquirenti, le due ragazze si sarebbero incontrate nella mattina di martedì 4 dicembre in una via del centro di Gela, vicino a piazza Umberto, dove sarebbe nato un acceso diverbio per un amore conteso. Le due 17enni avrebbero iniziato ad azzuffarsi, poi una di loro avrebbe estratto un coltello e colpito la rivale in amore all'addome.