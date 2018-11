Meteo a Palermo oggi: le previsioni di lunedì 5 novembre

La situazione meteo in città

A Palermo (LE PREVISIONI) l'aumento della pressione atmosferica favorirà il ripristino di condizioni atmosferiche più stabili e soleggiate. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.1°C, la minima di 17.3°C, lo zero termico si attesterà a 2925m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Sicilia

L'acuta fase di maltempo che ha interessato la Sicilia tende a traslare lentamente verso le regioni peninsulari. Previste schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. La tregua avrà però breve durata: già martedì sera giungerà una nuova perturbazione, preceduta da venti di Scirocco, accompagnata e seguita da correnti occidentali. Temperature in ripresa, venti tra Sudest e Nordest moderati con rinforzi. Mari fino a molto mossi.

Catania

A Catania oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2988m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Siracusa

A Siracusa oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio. Non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.1°C, la minima di 15.2°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Trapani

A Trapani oggi nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16.5°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.