Agrigento, ucciso in strada: sospetti sui parenti della vittima

Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi di pistola in una strada del centro a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è Ignazio Scopelliti, un bracciante agricolo che formalmente risultava disoccupato. L’omicidio è avvenuto in via Palladio fra le 10.30 e le 11 di questa mattina, venerdì 2 novembre. In queste ore gli inquirenti stanno interrogando il suocero e il cognato della vittima.

Le indagini in corso

Scopelliti avrebbe tentato con insistenza di riallacciare la relazione con l'ex moglie. Un rapporto non voluto dalla donna che avrebbe scatenato le ire del suocero e del cognato della vittima, attualmente interrogati nella caserma dei carabinieri dal PM Emilia Busto, le cui posizioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti. I due uomini ieri sera avevano denunciato Scopelliti per l'ennesima volta, accusandolo di molestie e violenze nei confronti della moglie. La pista privilegiata, in questo momento, conduce al suocero e al cognato che stamattina pare abbiano incontrato l'uomo con il quale avrebbero avuto l'ennesimo alterco.



Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 16:30