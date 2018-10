Da venerdì 26 ottobre non si hanno più notizie di Alessandro Fede, un giovane di Pozzallo, che non ha fatto ritorno a casa dopo essersi recato all'ospedale di Modica per alcuni accertamenti. Si suppone che il ragazzo sia rimasto coinvolto un incidente stradale, intorno alle 17, nei pressi del passaggio a livello tra Scicli e Sampieri. La sua auto è stata ritrovata proprio in quel tratto di strada, il veicolo era aperto e portava i segni di un tamponamento. Del ragazzo però, nessuna traccia. Non è ancora chiaro se il giovane si sia allontanato a piedi o se sia salito in macchina con qualcuno. Alessandro Fede porta occhiali, baffetti, pizzetto e una serie di tatuaggi.