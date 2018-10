Maltempo, nubifragio a Palermo: allagamenti e alberi caduti

Il maltempo non ha lasciato scampo a Palermo. Allagamenti in numerose zone della città e alberi caduti anche per il forte vento. È il primo bilancio dei danni del nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sul capoluogo siciliano. Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate a prestare soccorsi. Le zone maggiormente interessate sono state via dell’Olimpo, Favorita, via Bonanno a Montepellegrino. In via Falconara numerosi alberi si sono abbattuti sulla strada e anche sulle auto. Allagamenti si sono registrati in via Messina Marine e Ugo la Malfa. Inoltre, ci sono stati interventi dei vigili del fuoco anche a Ficarazzi e a Campofelice di Roccella.

Data ultima modifica 22 ottobre 2018 ore 12:54