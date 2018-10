Maltempo, bomba d’acqua nel Catanese: riaperta Statale Catania-Gela

La polizia stradale ha aperto la Statale 417 con una corsia alternata, in modo da permettere alle vetture, rimaste ferme sulla carreggiata, di spostarsi. Il traffico era rimasto bloccato tra Palagonia e Scordia, sulla strada che collega Catania e Gela, a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sulla zona, dove sono caduti oltre 50 cm di pioggia. Le automobili in transito sono state colpite da detriti e sulla strada si è riversato fango.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L'intenso e improvviso acquazzone, che ha colpito un'area vasta circa tre chilometri nel Catanese, ha interessato fondi agricoli della piana di Catania e strade di collegamento ma non i centri abitati. Decine di mezzi di trasporto sono rimaste in panne ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato squadre e sommozzatori per soccorrere gli automobilisti. Non si registrano danni alle persone ma la paura tra gli automobilisti è stata molta.

Proseguono intanto le operazioni dell’esercito per il ripristino della viabilità e per il contenimento dei danni causati dal nubifragio di venerdì 19 ottobre, nel Catanese. Continua anche il lavoro dei Vigili del Fuoco, che in zona sono all’opera con tre squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.





Data ultima modifica 21 ottobre 2018 ore 19:00