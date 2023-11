Morta dopo cena in pizzeria, nuova ipotesi: avvelenamento accidentale

Avvelenamento accidentale, è questa la nuova ipotesi al vaglio degli investigatori che indagano sulla morte di Gerardina Corsano, la 46enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, deceduta in ospedale il 31 ottobre scorso per avvelenamento, come hanno stabilito gli esami effettuati dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità che hanno definitivamente escluso l'ipotesi di intossicazione da botulino. Per la morte della donna non ci sono nuovi indagati.