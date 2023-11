Muore dopo aver mangiato pizza, 3 indagati: titolari locale e medico

Tre persone risultano indagate con l'accusa di omicidio colposo in relazione alla morte, avvenuta martedì 31 ottobre, di Gerardina Corsato, la 46enne deceduta all'ospedale di Ariano Irpino (Avellino) per sospetta intossicazione alimentare da botulino. Si tratta dei titolari della pizzeria, marito e moglie, dove la vittima e suo marito, Angelo Meninno, hanno cenato sabato scorso prima di sentirsi male, e di un medico in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino che domenica e lunedì ha visitato la coppia per poi dimetterla.