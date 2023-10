Maltempo a Napoli, danni e allagamenti a causa della forte pioggia

In via Campegna uno strato di fango ha sommerso la strada, mentre via Posillipo e alcune strade in zona Fuorigrotta si sono allagate. Una voragine si è aperta in via Pietro Castellino mentre i residenti di corso Vittorio Emanuele sono rimasti senza corrente elettrica per alcune ore ascolta articolo

Il maltempo che si è abbattuto su Napoli in queste ore ha causato allagamenti e disservizi in diverse zone della città. In particolare, via Campegna è stata invasa dal fango trasportato dalle piogge, mentre i residenti di corso Vittorio Emanuele sono rimasti senza corrente elettrica per alcune ore.

Allagamenti e danni a Napoli In via Campegna uno strato di fango ha sommerso la strada creando una grave situazione di pericolo per le persone che non riescono a muoversi in auto o a piedi. Al Parco San Paolo, zona Fuorigrotta, un tombino ha iniziato a riversare acqua sulla strada che in poco tempo si è trasformata in un fiume in piena, lo stesso è avvenuto in via Posillipo. I residenti del Parco Comola Ricci, in corso Vittorio Emanuele, invece, da questa mattina "sono senza corrente elettrica e migliaia di persone non possono utilizzare luce e acqua calda, qualcuno non può nemmeno alzare le tapparelle", fa sapere il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. In via Pietro Castellino, infine, si è aperta una voragine.

Borrelli: "Problemi noti da anni" "Ogni volta che piove dobbiamo assistere alle stesse scene – ha commentato Borrelli che in queste ore ha ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini di Napoli – I problemi della città sono ben noti da anni, ma sembra che a nessuno interessi e nulla si fa per ripristinare una situazione di normalità. Non possiamo assistere inermi a una situazione che ogni volta mette in pericolo l'incolumità dei cittadini. Chiedo che s'intervenga al più presto per mettere in sicurezza il territorio a cominciare da una pulizia approfondita di tombini e caditoie in modo da liberare i canali di scolo dell'acqua piovana. Napoli non può trasformarsi in Atlantide ad ogni pioggia", ha concluso il deputato

Via Campegna chiusa per alcune ore Questa mattina via Campegna è rimasta chiusa per ore a causa della pioggia che ha trasportato nelle strade del rione IACP una porzione di terreno accantonato nel cantiere in corso sul sistema fognario Coriolano-De Bonis. Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio Ciclo integrato delle acque, della protezione civile, della polizia locale e dei vigili del fuoco. La strada è stata riaperta al traffico e la ditta sta completando la rimozione del fango che si era riversato in alcune strade.

Nel Casertano disagi sulla linea ferroviaria Sono limitati i danni provocati dal maltempo nel Casertano, ma la circolazione sulla linea ferroviaria Cassino-Napoli, in direzione Roma, è stata rallentata tra Caserta e Santa Maria Capua Vetere per danni dovuti a pioggia e vento, in particolare per rami caduti. I tecnici delle Ferrovie dello Stato hanno lavorato alcune ore per ripristinare la piena funzionalità della linea, e intorno a mezzogiorno la circolazione è tornata normale. Qualche allagamento si è registrato nell'Agro-Aversano e sul litorale Domizio mentre a Caserta hanno retto i sottopassi.