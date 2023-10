Maltempo in Francia, crollano due ponti vicino a Nizza

Due ponti sono crollati a Saint-Martin-Vésubie in Francia, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, a seguito della tempesta Aline che sta colpendo la zona. Lo riferisce il quotidiano Nice-Matin. Il ponte Maissa di Saint-Martin-Vésubie ha ceduto questa mattina sommerso dalla piena: si tratta di una struttura provvisoria costruita dopo la tempesta Alex, che tre anni fa aveva provocato 8 morti e danni ingenti nella zona. Trenta metri di carreggiata sono stati sradicati dal fiume Vesubia e due autobus vuoti parcheggiati nelle vicinanze sono stati portati via dai flutti. Anche il ponte cosiddetto 'Trois Ponts' è stato travolto da una colata di fango.

Il sindaco di Nizza: "Necessario evacuare abitanti"

"Bisognerà evacuare gli abitanti che si trovano nelle vicinanze", ha dichiarato il sindaco di Nizza nonché presidente di Métropole Nice Cote d'Azur, Christian Estrosi, in un messaggio pubblicato su X. "La situazione è peggiorata in meno di dieci minuti", ha aggiunto l'ex ministro giunto sul posto malgrado le forti precipitazioni che stanno colpendo il sud-est della Francia, non lontano dal confine italiano. Sulla zona era in vigore un'allerta rossa, le scuole sono rimaste chiuse oggi e molte strade sono state interdette al traffico per precauzione. Inoltre, nella notte sono state evacuate 85 persone da un campeggio ad Antibes.

La situazione

Secondo Nice-Matin, l'allerta riguarda le case popolari Hlm e le case nei dintorni della riva destra del Boreon. "Le strade tra i ponti Maissa e quello di Venanson rischiano ad ogni istante di essere portate via", avverte Eric Galliani, un giornalista di Nice-Matin che si trova sul posto.

Dalla scorsa notte, sull'entroterra sono caduti tra 80 e 120 mm di acqua, con picchi di 180 mm a Saint-Martin-Vésubie e 150 mm nella valle della Roya. Le raffiche di vento hanno raggiunto 141 km/h questa notte nella valle della Vésubie.