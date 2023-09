Marcianise, incidente sul lavoro: morto operaio di 51 anni

L'uomo stava lavorando all'interno dell'azienda Comet Sud, nei locali verniciatura. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto

L'incidente sul lavoro

L'uomo stava svolgendo il suo turno serale all'interno dei locali verniciatura quando è stato colpito alla schiena dal carrello meccanico finendo schiacciato contro la parete di una vasca. La salma del 51enne è stata sequestrata e trasportata presso l'istituto di medicina legale dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per l'esame autoptico. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.