Napoli, musicista ucciso: altri due indagati, sono maggiorenni

Per la morte di Giovanbattista Cutolo , il musicista morto con un colpo di pistola esploso da un ragazzo di 16 anni a Napoli, ci sono altri due indagati. Sono due dei suoi amici, entrambi maggiorenni, già identificati e ascoltati. Uno di loro risponde di concorso in omicidio e l'altro di rissa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e dai racconti del giovane assassino, che sono ancora da verificare, la pistola sarebbe stata ceduta al ragazzino proprio dal maggiorenne. ( L'OMICIDIO )

Il 24enne era in compagnia della fidanzata. Sarebbe stata lei, secondo alcune testimonianze, a 'innescare' l'alterco. La vittima è stata ferita mortalmente da più colpi d'arma da fuoco, esplosi dal 16enne all'esterno di un pub dopo una lite per uno scooter parcheggiato male. Il ragazzo, che abita nei Quartieri Spagnoli e ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è stato rintracciato e condotto negli uffici della questura, poi ha confessato. È stato individuato dalla polizia anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell'omicidio.

Il questore di Napoli chiude il pub per 30 giorni

Intanto, il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha disposto la sospensione per la durata di 30 giorni dell'attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti del pub di piazza Municipio a Napoli al cui interno si è verificata la lite. In particolare, gli agenti hanno accertato, attraverso l'acquisizione di video degli impianti di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e l'escussione di testimoni, che lo scorso 31 agosto, a seguito di una lite "per futili motivi" all'interno del locale, il giovane 24enne è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. Inoltre, già nel marzo del 2022, l'area esterna del locale era stata teatro di una rapina ai danni di due avventori. Il provvedimento - si spiega - è finalizzato a scongiurare "un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".