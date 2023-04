Incidenti, bimba di 4 anni investita e uccisa nel Napoletano

Una bambina di 4 anni - secondo quanto si apprende dai Carabinieri - è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto. E' successo oggi pomeriggio. La piccola è deceduta sul colpo. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, i Carabinieri della locale Tenenza, 118 e Vigili del fuoco. Dinamica e responsabilità sono ancora da chiarire, ma ci sarebbero già persone le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori.

Rintracciata l'auto coinvolta nell'incidente

L'auto che ha investito e ucciso la bambina è stata rintracciata e si trova nei pressi del luogo dell'incidente. In un primo momento diversi testimoni avevano riferito ai militari che si trattava di un'auto pirata, fuggita senza prestare soccorso. I Carabinieri hanno però condotto i primi accertamenti e appurato che l'auto era ancora sul posto. Stanno ora indagando per risalire all'esatta dinamica dei fatti e capire per quale motivo le persone che li hanno avvicinati hanno parlato di un pirata.