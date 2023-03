Omicidio 19enne a Napoli, convalidato fermo. Accusato resta in carcere

Rimane in cella il giovane accusato dell'omicidio volontario di Francesco Pio Maimone, ucciso "per sbaglio" mentre era con alcuni amici davanti a un chiosco del lungomare del capoluogo campana. Confermata anche l'aggravante delle modalità mafiose

Il fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Il ragazzo fermato per l'omicidio, difeso dall'avvocato Antonio Iavarone, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre a non rispondere, "il mio assistito non ha reso alcuna dichiarazione spontanea", ha detto il legale. L'udienza davanti al gip si è tenuta nel carcere di Secondigliano, dove il giovane è rinchiuso dal 21 marzo, giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento di fermo.

La visita del sindaco alla famiglia della vittima



Intanto oggi in tarda mattinata, secondo quanto riporta l'Ansa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è recato dalla famiglia di Francesco Pio Maimone. Il primo cittadino ha abbracciato i genitori del giovane per manifestare la sua vicinanza e quella dell'intera amministrazione comunale. Manfredi ha ribadito la volontà di dare un sostegno alla famiglia e ricordare la giovane vittima mettendo in campo azioni attive nel quartiere e nelle scuole.