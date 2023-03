Operaio morto schiacciato da una trave in un’azienda del Napoletano

La tragedia si è consumata nei locali di un'azienda in via Spagnuolo, nel comune di Frattaminore. A perdere la vita un uomo di 50 anni mentre stava eseguendo alcune saldature

Tragedia sul lavoro nel Napoletano. Un operaio di 50 anni, infatti, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre era intento ad eseguire alcune saldature. L'incidente si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo, nel comune di Frattaminore, in provincia di Napoli.