Napoli, alle Gallerie d'Italia la mostra su Artemisia Gentileschi

Cronaca

Affreschi , quadri, sculture e colonne nella casa dei Vettii a Pompei . Grande emozione nel sito archeologico campano per l'apertura di una delle strutture meglio conservate. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, presente all’inaugurazione, si è soffermato a lungo in tutte le sale restaurate riaperte dopo 20 anni di chiusura e ha fatto i complimenti al direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna, e al direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel

Gli scavi che la riportarono alla luce risalgono alla fine dell'Ottocento. Il restauro che si presenta oggi ha avuto inizio nella metà degli anni Novanta del '900, quando le pesanti coperture in cemento realizzate negli anni Cinquanta cominciarono a cedere e convinsero il soprintendente di allora a chiuderla in parte per paura dei crolli