Artemisia Gentileschi: ecco il documentario sulla "pittrice guerriera"

La storia dell’arte sembra essere, a uno sguardo poco attento, una storia di soli uomini, soprattutto per quello che riguarda i secoli passati. Ma le eccezioni sono tante e soprattutto notevoli, a cominciare da Artemisia Gentileschi, pittrice secentesca capace di imporsi sulla scena italiana e internazionale nonostante tutte le difficoltà di doversi confrontare con una società rigidamente patriarcale.



Le mirabili vicende dell’artista sono ora raccontate in Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera, docufilm diretto da Jordan River, che sarebbe dovuto approdare nelle sale cinematografiche, ma a causa della pandemia, come molte altre produzioni, ha dovuto sondare le vie traverse dello streaming per arrivare al pubblico.