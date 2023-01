Parroco minacciato in chiesa e rapinato a Torre del Greco

Un parroco è stato minacciato e derubato dei soldi presenti in canonica. E' successo questa mattina a Torre del Greco (Napoli) nella chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio. Indagano sull'episodio gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza in zona.

La vicenda

Due persone, ha raccontato agli inquirenti don Raffaele Del Duca, questa mattina attorno alle 7 sono entrate nei locali della parrocchia, hanno minacciato con un coltello il presule e l'hanno costretto ad andare in canonica, dove si sono fatti consegnare circa 1.000 euro in contanti e il telefono cellulare del sacerdote. Poi l'uomo è stato rinchiuso in una stanza prima che i malviventi scappassero via. A dare l'allarme i fedeli, che non hanno visto arrivare il sacerdote per la messa.