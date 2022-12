Frana Ischia, oggi riaprono le scuole ma non a Casamicciola

Da ieri sono in corso verifiche tecniche, ma per il momento non si registrano gravi conseguenze ad Ischia dopo le piogge intense della notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato lungo le strade di Casamicciola dal monte Epomeo, epicentro della frana.

"Le scuole di Casamicciola - ha spiegato il commissario straordinario del Comune Simonetta Calcaterra - sono state oggetto di un sopralluogo. Non recano fortunatamente problemi alla staticità e all'agibilità, il problema che condiziona la scelta di chiusura delle scuole di Casamicciola è determinato prevalentemente dalla problematica legata alla viabilità che al momento si avverte nel comune, sia perché ci sono strade non ancora liberate dal fango, e perché in altre la percorrenza è permessa solo ai mezzi di soccorso. Alcune di queste strade dovrebbero essere percorse per arrivare a scuola, quindi è consigliabile evitare che le strade siano affaticate anche dal traffico cittadino".

Riprendono oggi le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque Comuni di Ischia, a esclusione di Casamicciola , dove otto giorni fa si è verificata la frana. Mercoledì, invece, riprenderanno anche quelle degli istituti superiori di tutti i comuni isolani. Per quelli di Casamicciola, invece, si attende in giornata una decisione. Oggi viene anche parzialmente riaperta la strada statale 270 a Casamicciola ma, oltre ai mezzi di soccorso, possono transitare soltanto gli autobus del servizio pubblico della Eav.

Il monitoraggio a Ischia

Prende il via oggi un'attività di monitoraggio idrogeologico sull'isola d'Ischia finalizzata "sia all'individuazione dei lavori di somma urgenza e di messa in sicurezza, sia all'acquisizione delle informazioni per poter impostare un piano di contrasto al dissesto idrogeologico e, quindi, per mettere in sicurezza idrogeologica l'isola d'Ischia". Lo ha annunciato ieri il commissario di protezione civile per l'emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, nel corso di una conferenza stampa tenuta al termine della riunione del centro operativo comunale di Casamicciola.

Le operazioni

L'attività di monitoraggio si avvarrà di "una strumentazione e di professionalità di eccellenza dell'Università di Firenze" e partirà con un sorvolo sull'isola. Il dirigente della Protezione civile regionale della Campania, Italo Giulivo, ha spiegato che la prima delle attività richieste è quella di "mettere su un radar interferometrico per il monitoraggio della frana principale a via Celario, finalizzato ad avere un bollettino giornaliero di spostamenti che la frana dovesse manifestare in conseguenza di qualsiasi pioggia o qualsiasi situazione che possa innescare un movimento, in modo tale che possano partire dei warning, degli avvisi, per avvisare il decisore che c'è da fare qualcosa perché si sta muovendo la frana".