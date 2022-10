Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 31 ottobre

Cronaca

Farà caldo anche in montagna. Sulle nostre note località alpine i valori diurni raggiungeranno i 20 gradi. A Cervinia, a 2.000 metri di quota, la colonnina di mercurio toccherà i 15 gradi, a Cortina d’Ampezzo i 20. Lo zero termico schizzerà fino a 3.700 metri. Temperature molto alte anche nei fondivalle alpini. Tutti dati che avvalorano un clima quasi estivo, anche se ci troviamo in autunno inoltrato