Napoli, Marcia della pace: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Il provvedimento è stato emesso in occasione della manifestazione organizzata per venerdì 28 ottobre, alle 11, in piazza del Plebiscito

Un'ordinanza, che prevede la chiusura di alcune strade e modifiche alla viabilità, è stata emessa dal Comune di Napoli in occasione della Marcia della Pace organizzata per venerdì 28 ottobre, alle 11, in piazza del Plebiscito.

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 00:01 alle ore 13, e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli delle autorità, in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga. Il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto per i veicoli degli assegnatari di posti H personalizzati e per gli autobus accompagnatori dei partecipanti alla manifestazione, sarà in vigore nelle seguenti strade:

via Taddeo da Sessa, da via Aulisio a fronte cabina Metano n. 2017;

piazzale Duca degli Abruzzi;

strada di collegamento tra via A. Vespucci e P.zza Duca degli Abruzzi;

via Ponte della Maddalena (lato destro del senso di marcia);

via A. Volta, tratto compreso tra via il civico 2 e il parcheggio multipiano Brin;

via Amerigo Vespucci direzione Centro, adiacente ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo;

via Brin, lato sinistro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 083 e via Carlo di Tocco);

via Brin, lato destro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 078 e via Carlo di Tocco);

via Brin, adiacente Eccellenze Campane;

via G. Ferraris (tratto da uscita autostrada a via Brin), lato destro;

via Nuova Marina, lato destro del tratto tra l'uscita del porto di Immacolatella e il P.I. n. 034 048 Varie strade (prima della torre del Carmine);

via Nuova Marina, lato destro del tratto tra l'intersezione con via Duomo e via Porta di Massa;

viale Anton Dohrn;

via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria;

via Nazario Sauro, dall'intersezione con via Santa Lucia alla confluenza con via Ferdinando Ammiraglio Acton, lato destro del senso di marcia accosto alla pista ciclabile;

via Ferdinando Ammiraglio Acton, dalla confluenza via Nazario Sauro all'intersezione con la Galleria Vittoria, lato destro verso la Galleria della Vittoria;

Divieto di transito

Dalle 7:30 alle 13 e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter e in via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

Senso unico di circolazione

Il senso unico di circolazione è invece previsto in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia; in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento. Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria, eccetto per gli autobus accompagnatori dei partecipanti alla manifestazione.