Accoltellato durante rissa, arrestati due fratelli a Napoli

Due uomini di origine pakistana sono stati arrestati dalla Polizia per aver accoltellato un loro connazionale durante una rissa. E' successo a Napoli in corso Arnaldo Lucci, angolo piazza Garibaldi, dove gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno soccorso la vittima. I due, di 23 e 30 anni, sono stati arrestati per lesioni personali aggravate. Il ferito è stato ricoverato nell'ospedale del Mare.

L'aggressione

L'uomo aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Ha raccontato di essere stato aggredito con un coltello da un suo collega e dal fratello di quest'ultimo. Gli agenti hanno rintracciato i due uomini in via Padre Rocco angolo via Giambattista Manso trovandoli in possesso di un coltello a serramanico, ancora intriso di sangue, con la lama di 11 centimetri.