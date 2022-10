Covid Campania, bollettino: 1.592 nuovi casi, incidenza al 14,47%

Salute e Benessere

Vaccini, il Ministero: quinta dose a 120 giorni dall'ultimo booster

L'indicazione è legata all'attuale quadro epidemiologico, in cui è aumentata la circolazione del virus e l'Rt è sopra la soglia epidemica. L'aggiornamento del documento precisa inoltre che per tutti i vaccini anti-Covid autorizzati in Italia 'è possibile la somministrazione concomitante con altri vaccini', 'con l'eccezione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie, per il quale resta ancora valida l'indicazione di una distanza di almeno 4 settimane tra uno e l'altro'

Il ministero della Salute ha diramato una circolare che chiarisce alcuni punti sulla somministrazione dei vaccini anti-Covid, in particolare su quarta e quinta dose: gli over 80 che hanno ricevuto già il secondo booster (cioè la quarta dose di vaccino), specifica il documento, possono fare il terzo booster dopo 120 giorni dall'ultimo booster o dalla malattia

Viene specificato nell'aggiornamento di ministero della Salute, Consiglio superiore di Sanità (Css), Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e Istituto superiore di sanità (Iss) delle indicazioni sul richiamo con vaccini a RNA-bivalenti (contro Omicron BA.1 e BA.4 e BA.5) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2. La quinta dose è raccomandata per gli over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili. Consigliata a tutti gli ultrasessantenni con il secondo richiamo