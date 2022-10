Napoli: blitz dei carabinieri, droga e armi in area condominiale

A seguito di controlli mirati nella zona di Caivano, provincia di Napoli, presso via Antica Belvedere, dove in un'area condominia hanno trovato un quantitativo ingente di droga e armi.

Il sequestro



I militari hanno rinvenuto una pistola a tamburo marca Iver Jonson calibro 38 con 4 colpi all'interno del tamburo e una pistola semiautomatica Browning cat-6754 carica di 8 colpi di cui uno in canna. Trovata anche una busta con all'interno altri 10 colpi calibro 38. Non solo armi ma anche droga: trovate 6 buste sottovuoto con all'interno marijuana per un peso complessivo di 658 grammi e 11 panetti di hashish che invece superano il chilo di droga. Sequestrato poi altro stupefacente già pronto per la vendita: 47 stecche di hashish e 42 bustine termosaldate con all'interno marijuana per altri 213 grammi complessivi di droga. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.