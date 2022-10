Scampia, sorpreso mentre vendeva droga a un cliente: 24enne arrestato

Guarda le altre notizie di oggi 19 ottobre

Mentre la polizia effettuava un controllo del territorio nella zona di Scampia, nei pressi di via Giuseppe Fava gli agenti hanno notato un uomo fermo sul marciapiedi che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa al passeggero di un'auto che si era avvicinata. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 6 stecche di hashish del peso di circa 19 grammi e di 95 euro, mentre l'auto è riuscita a dileguarsi. L'uomo, un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.