Parcheggia con permesso disabili rilasciato al padre morto: denunciato

L'uomo aveva parcheggiato in piazza Vanvitelli, in pieno centro a Caserta, in uno stallo per disabili

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

Un 50enne è stato denunciato a Caserta dalla Polizia Municipale dopo aver usato un permesso invalidi scaduto per parcheggiare l'auto. Dovrà rispondere di falsità materiale commessa da un privato.

La vicenda

L'uomo aveva parcheggiato in piazza Vanvitelli, in pieno centro a Caserta, in uno stallo per disabili esponendo una copia plastificata di un permesso invalidi emesso dal Comando della Municipale nel 2019. Durante i controlli è emerso che il documento era stato rilasciato al padre del conducente, morto alcuni mesi fa. Il 50enne è arrivato proprio mentre era in corso la rimozione della vettura con il carro-attrezzi ed è stato denunciato.