Napoli, ha un malore mentre guida l'auto: morto 60enne

Un uomo di 60 anni è morto all'ospedale San Paolo di Napoli per arresto cardiaco. Il 60enne ha avvertito un malore mentre era alla guida della sua auto in via Terracina e ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte altre due auto. L'uomo è stato soccorso da alcuni cittadini e trasportato al nosocomio con una vettura privata, ma è deceduto poco dopo.

Gli Agenti della polizia locale hanno avvertito il pm di turno che ha disposto il sequestro dell'auto e il trasporto della salma presso il Policlinico di Napoli, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La Polizia Locale ha accertato, inoltre, la presenza di telecamere in zona e procederà nei prossimi giorni alla visione dei filmati per risalire alla esatta dinamica dell'incidente