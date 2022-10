Torre del Greco, gestisce giro di spaccio in casa: arrestato 53enne

Nella casa sono state trovate sostanze stupefacenti, tra cui crack e hashish, e materiale vario per il confezionamento

Un uomo di 53 anni, N.B., è stato arrestato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, con l'accusa di aver trasformato la sua abitazione in una piazza per lo spaccio di droga.

L'arresto

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso dai carabinieri mentre nella sua abitazione cedeva stupefacenti a due clienti. Sequestrate una dose di crack e una di hashish. I militari dell'Arma hanno anche denunciato altre tre persone presenti nell'appartamento durante lo svolgimento delle attività illecite. Nella casa sono stati trovati altri due grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 475 euro in contanti ritenuti provento dell'illecito commercio. Il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.