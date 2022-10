Incidente stradale nel Napoletano, morto un 16enne

Guarda le altre notizie di oggi 15 ottobre

Un ragazzo di 16 anni, Catello Longobardi di Castellammare di Stabia (Napoli), è morto in un incidente stradale mentre percorreva sullo scooter la strada statale per Agerola. Il giovane si è scontrato con un veicolo proveniente dalla direzione opposta. Nell'impatto il corpo è stato sbalzato ad alcuni metri dal mezzo.

I soccorsi

Il ragazzo è morto in ospedale, dove è giunto già in condizioni gravissime. Polemiche sui soccorsi che sarebbero giunti in ritardo: quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul luogo dell'incidente il 16enne era ancora vivo. Trasportato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, non ce l'ha fatta. Sotto shock il conducente dell'auto contro cui si è scontrato lo scooter e che è finito fuori strada. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.