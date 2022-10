Carabiniere sventa rapina nel Napoletano: un arresto, complice in fuga

Il fatto è avvenuto ieri ad Afragola, dove due uomini si sono resi protagonisti di una tentata rapina in una tabaccheria sventata da un carabiniere libero dal servizio

Nella giornata di ieri, presso Afragola, provincia di Napoli, due uomini hanno tentato di rapinare una tabaccheria prima che un carabiniere, in quel momento libero dal servizio, sventasse il colpo arrestando uno dei due malviventi. In fuga il secondo rapinatore.



Le indagini

I militari sono valutano l'eventuale coinvolgimento da parte dell'arrestato - un 40enne di Casoria già noto alle forze dell'ordine - in altre rapine che si sono verificate nei giorni scorsi in quella zona. Il militare - un appuntato scelto - è riuscito a bloccare uno dei due malviventi. mentre il complice è riuscito a scappare in sella a uno scooter risultato rubato.