Droga: spaccio con micro-cellulari, 12 arresti nel Casertano

Almeno duemila gli episodi di cessione di droga, in particolare cocaina, crack, hashish e marijuana

Una florida organizzazione, con spacciatori di base a Sessa Aurunca e Mondragone, nel casertano, che nel tempo è riuscita a smerciare nella zona dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana, sul quale le forze dell'ordine indagavano da almeno quattro anni e che ha portato a dodici arresti.



L'indagine

Le forze dell'ordine che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali, videoriprese e servizi di appostamento. Il gruppo era ben organizzato, tanto da usare micro-cellulari spesso intestati a ignari immigrati per le comunicazioni tra pusher e con i clienti, e gestiva direttamente una società di noleggio auto che servivano per il trasporto e la consegna della droga. Un gruppo anche molto violento; i capi non hanno esitato a minacciare alcuni assuntori affinché acquistassero la droga esclusivamente da loro.